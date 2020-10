Le tourisme à Paris fait grise mine

Dans la file d’attente pour la Tour Eiffel, l’attente est quasiment nulle. Les visiteurs réservent à des horaires précis et ils sont surtout bien moins nombreux. La fréquentation y a baissé de 80% par rapport à 2019, selon la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE). 2500 touristes la visitent chaque jour alors que le monument peut en accueillir 25 000. Des conditions très confortables pour ceux qui la visitent en ce moment. Mais les conséquences économiques sont assez difficiles pour la SETE qui accuse une baisse de 70% de son chiffre d’affaires.

Des conséquences économiques directes

Les visiteurs étrangers sont absents. En 2019, ils avaient été 50,6 millions à venir visiter la capitale. Ceux qui gravitent autour des monuments perdent donc automatiquement de l’argent. Les bouquinistes sur les quais de Seine, près de Notre Dame, sont en majorité fermés. Ceux qui sont là peinent à vendre leurs livres et leurs objets souvenirs. "C’est des journées catastrophiques à 50 euros. On a déjà vécu des crises mais celle-là est redoutable", déplore Caroline, bouquiniste depuis 35 ans, qui pense se résoudre à la vente sur internet pour l’hiver.

La place du Tertre presque vide

Les artistes incontournables de la place du Tertre à Montmartre accusent aussi le coup. Sans touristes étrangers, personne ne leur achète de caricature ou de portrait. Il arrive désormais à Salim, qui y travaille depuis 35 ans, de ne rien vendre du tout en une journée. "Même si je viens, je ne peux pas travailler, il n’y a pas de demande", assure l’artiste qui n’a jamais connu de telles difficultés.

Ce sont aussi les restaurants et les hôtels qui sont directement touchés, qui plus est dernièrement avec la mise en place du couvre feu dans la région. Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (l’UMIH) en Île-de-France, Frank Delvau assure qu’il "n’y aura pas l’option zéro dépôt de bilan. Il y aura des gens découragés, beaucoup de drames personnels et économiques".

Le tourisme d’affaires à l’arrêt

Mais c’est l’hôtellerie qui souffre le plus selon lui, notamment à cause de l’arrêt du tourisme d’affaires qui représente la moitié du tourisme parisien. De fait, de nombreux employés ne travaillent plus, et ne sont pas forcément pris en charge par le chômage, regrette Frank Delvau.

Pour soutenir le secteur touristique, la mairie a débloqué 10 millions d'euros en 2020. Mais cela risque de s'avérer insuffisant face au manque à gagner de 3 milliards d'euros de la filière touristique parisienne. Des opérations sont également développées pour inciter les Franciliens à visiter les monuments. Selon Frédéric Hocquard, adjoint à la maire en charge du tourisme, c'est le meilleur moment pour le faire. "Il faut profiter, vous pouvez voir la Joconde sans avoir 300 personnes qui sont amassés à faire des selfies", assure l’adjoint, pour qui la crise est l’occasion de réfléchir à un tourisme moins massif et plus respectueux de l'environnement.