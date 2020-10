Le vélo au service de l'insertion sociale

L’association AF3V permet de faciliter l’insertion sociale pour les personnes en situation précaire ou isolées, en proposant une formation gratuite de remise en selle et d’apprentissage du code de la route. Ce projet appelé Vélo ExpresS, utilise le réseau des voies vertes et de véloroutes. Trois départements sont concernés jusqu’alors : Rhône, Essonne et Indre-et-Loire, mais le projet est à visée nationale. Cette formation répond à un problème de mobilité en zone urbaine et présente des avantages sociaux, économiques et environnementaux.

Pour aller plus loin :

- https://www.linfodurable.fr/social/retrouver-le-chemin-du-travail-grace-au-velo-20713

- https://www.af3v.org/