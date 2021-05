Le vélo peut-il changer le monde ?

Mai à vélo, est une opération portée par le Ministère de la transition écologique, le ministère des sports et dix acteurs nationaux du vélo.

La toute première édition vient de commencer et l'événement sera probablement reconduit chaque année. Une belle occasion de faire découvrir les joies du vélo à nos concitoyens qui redécouvrent depuis quelques années ce formidable moyen de transport : écologique, plus rapide que la marche et adapté à tous.

La bicyclette à le vent en poupe. Un peu partout en France les pistes cyclables fleurissent et depuis le premier confinement la vente de vélos n'a cessée d'augmenter. Car le vélo c'est aussi la liberté. Sur route, sentiers, chemin de forêts : il y en a pour tous les goûts.

Du gravel, au tandem en passant par le VTT , Melchior Gormand et Anne Kerléo vous propose aujourd'hui dans Je pense donc j'agis un tour de vélo. Leurs deux invités sont amateurs de bicyclettes.

Camille Thomé est directrice de Vélo et Territoires, qui facilite la mobilité à vélo, et Joseph d'Halluin, secrétaire de la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette).