Les 100 ans de la radio : la place de RCF dans le paysage audiovisuel

Une relation particulière avec la radio

"La radio est une passion d’enfant, j’étais très attentive à ce qu’il se passait dans le monde à travers les voix de la radio" indique Anne-Marie Vergnon, directrice de RCF Saint-Etienne. Pour elle, ce média offre l’opportunité d’aller à la rencontre des autres et de leur donner la parole. Laetitia Forgeot d’Arc, directrice d’antenne de RCF Alsace a découvert la radio en acceptant d’être bénévole pour RCF en Berry. Cette expérience lui a donné envie de se lancer dans le journalisme à la radio pour échanger avec les autres.

"Mes premiers souvenirs avec ce média remontent à l’enfance, j’étais passionné de cinéma et je participais à tous les quizz sur les antennes locales" précise Mickaël Lahcen, directeur de RCF Poitou et président de la Fédération Française des Radios Chrétiennes.



RCF, une radio unique

Pour Anne-Marie Vergnon, RCF se différencie des autres radios car les invités peuvent exposer librement leurs propos dans les meilleures conditions. Il y a un vrai désir de se mettre au service des auditeurs et de maintenir une présence chrétienne sur les ondes.

"La joie se partage, notre slogan, illustre bien en quoi nous nous démarquons dans le paysage radiophonique" souligne Mickaël Lahcen.

Yves Pulici, jeune journaliste en formation à RCF Méditerranée a commencé chez RCF Alpha en tant que stagiaire en classe de troisième. Après avoir été formé à la technique, à la production et à l’animation, ce jeune est devenu salarié lors de son alternance en parallèle de ses études de journalisme. Pour lui, le réseau de proximité de RCF est une force qui lui a permis de prendre des initiatives et d'acquérir de nouvelles compétences.



L’importance des auditeurs

"Nous sommes une des seules radio à vivre en grande partie des dons des auditeurs, c’est un signe très important de leur attachement à RCF" ajoute Mickaël Lahcen. Ce dernier explique que les auditeurs envoient régulièrement des témoignages émouvants avec leurs dons. "RCF représente l’écoute de la vie, c'est un compagnon idéal qui a été d’une grande aide pendant le confinement" témoigne Rosalie, auditrice fidèle de la radio. Pour Laetitia Forgeot d’Arc, des rencontres importantes se produisent au sein des radios locales avec les salariés mais aussi les bénévoles. Sandrine, une auditrice qui a découvert RCF à l’occasion du second confinement, confie apprécier avoir accès à de l’information fiable, diversifiée et de qualité.