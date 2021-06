Les 60 ans du CCFD-Terre Solidaire

Le CCFD-Terre Solidaire célèbre cette années ses 60 ans. Soixante années d’alliances et d’accompagnement avec des organisations locales qui agissent auprès des plus pauvres. L’association est née d’une intuition : c'est aux plus pauvres et aux plus démunis de reprendre en main leur destin. Un constat simple, basé sur l’Evangile et les enseignements sociaux de l’Eglise.

Le soutien de l’ONG est principalement financier, mais il s’accompagne aussi d’un suivi des projets et d’une aide pour leurs réalisations avec par exemple la mise en place de formations.

Le CCFD-Terre Solidaire a connu quelques évolutions et continue d’en mettre en place. "Tous les six ans, l’ONG redéfinit ses lignes de force" explique Dominique Rouyer. Illustration avec trois exemple d’orientations nouvelles : la mise en place d’une conversion écologique dans la réalisation des projets, l’ONG a également la volonté d’intensifier son combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes, et enfin elle souhaite poursuivre leur engagement dans l’Eglise.