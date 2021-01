Les actions de l’association Acelem

L’Association Culturelle d’Espaces Lecture et d'Ecriture en Méditerranée, l'ACELEM, lutte contre les discriminations liées à l’accès à la culture, et gère 8 espaces lectures à Marseille depuis plus de 20 ans. Ses structures, implantées au cœur des zones prioritaires, permettent de compenser le manque de bibliothèques ou médiathèques, dans les quartiers populaires. Les membres de l'association se rendent dans les rues et y installent différentes boîtes, selon 4 thèmes : un module bibliothèque, un module multimédia, un module cinéma et un module créatif. Le concept est une sorte de médiathèque éphémère, un pôle culturel, où les habitants et les familles peuvent se rendre librement. ACELEM intervient également directement dans le cadre scolaire. L’objectif est de sensibiliser le public à la lecture et à l’écriture, et de lutter contre les inégalités d’une école ou d’un quartier à l’autre.