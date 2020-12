Les anges (dans nos campagnes)

Le magazine a interviewé David Hamidovic, doyen de la faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne, auteur de l’Insoutenable Divinité des anges, paru au Cerf, pour retracer l’épopée des anges dans un double numéro. Apparus en Mésopotamie au IIIe millénaire avant notre ère, ces créatures célestes ont changé de forme, de nom, et de représentation au fil des siècles sans toutefois cesser d’accompagner la foi des croyants. Discrets, diaboliques ou célestes, ils ornent ainsi les plafonds des églises et les toiles des musées. Ils inspirent également nombre d’œuvres artistiques, notamment dans le cinéma et la musique. Ce numéro festif du magazine La Vie aborde donc de manière globale la thématique des anges, leur histoire, et leur représentation au sein de notre société.