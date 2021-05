A l’heure où les lieux de vie rouvrent leur portes au public, et où la vaccination s’accélère et s’ouvre à tous les adultes, il reste malheureusement un constat : certaines personnes sont plus éloignées de la prise en charge sanitaire, et même de l’information concernant la maladie et la vaccination.

Bérénice Charles de RCF Isère nous fait découvrir les bus anti-Covid qui sillonent quelques villes en France.