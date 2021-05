Les chrétiens et les réseaux sociaux

Le dimanche des médias c'est quoi?

Dans un monde où la spiritualité semble parfois laissée de côté, nous avons besoin d’entendre des voix qui fassent résonner l’écho de l’Evangile. Nous avons besoin de visages qui nous rappellent celui du Christ. Nous avons besoin d’espaces ressourçants, de lectures nourrissantes. Nous avons besoin des Médias catholiques.

Ce n’est pas tout. CathoBel, Dimanche et les radios RCF ne sont pas seulement là pour soutenir la foi des croyants et faire découvrir l’Evangile aux autres ; ils visent aussi à nourrir notre soif de savoir et notre intelligence. A nous aider à poser un regard informé et critique sur l’actualité – celle de l’Eglise et celle du monde. A nous permettre d’interroger des dogmes et des coutumes. A nous donner de réfléchir à l’évolution des paroisses, des communautés et des mouvements d’Eglise. A réfléchir à ce que sera l’Eglise de demain.

