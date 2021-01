Les Français et le vaccin anti-Covid : pour ou contre ?

Quelques centaines de personnes, seulement, ont été vaccinées contre le Covid-19. Une campagne de vaccination extrêmement critiquée depuis son lancement le 27 décembre dernier.

Étienne Pépin et Melchior Gormand sont entourés de trois invités proches du milieu de la santé pour discuter des bienfaits ou non du vaccin.

Jacques Battistoni est médecin généraliste et président du syndicat MG France, le professeur Patrick Berche, médecin biologiste, est l'ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Lille et membre de l'académie de médecine, Laurent Levasseur, lui, est président du directoire de Blue linea, une entreprise de télé-assistance pour personnes âgées.

Des patients et citoyens craintifs

Avec déjà deux confinements et un avenir en suspend les citoyens, mais aussi patients victimes du coronavirus, se posent la question du futur. Il y a une peur de plus en plus présente face à la répétition infinie de ces épisodes réguliers, et parfois traumatisants, de confinements puis de déconfinements. Malgré cette crainte, à laquelle le vaccin pourrait répondre, les français "ne sont pas convaincus que le vaccin soit une bonne arme pour lutter contre l'épidémie" introduit Jacques Battistoni.

Pourtant pour le médecin généraliste, la vaccination est primordiale. Même si la campagne prend du temps, le plus important est d'atteindre les objectifs. Les deux buts principaux à atteindre étant de protéger les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, et d'obtenir, in fine, une "immunisation collective".

" Il ne faut surtout pas qu'on gâche cette chance-là, si on obtient une immunisation collective on pourra, peut-être, dans le courant de cette année mettre un terme à cette pandémie qui affecte gravement toutes nos vies."

Docteur Jacques Battistoni, médecin généraliste

Les résidents d'EHPAD: premiers concernés

Dans les établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes, la question du vaccin est au coeur des discussions. Laurent Levasseur, qui travaille avec les EHPAD, constate qu'il y a eu une évolution dans les trois dernières semaines quant à l'acceptation de la vaccination par les résidents. Malgré cela, aujourd'hui, il y aurait près de 60 % des personnes en EHPAD qui refusent ou ne sont pas sûres de vouloir se faire vacciner.

Pour Laurent Levasseur, il y a deux raisons à cela, "la peur des effets secondaires et puis une raison trés forte : "j'ai besoin d'avoir l'avis de mon médecin."

Vaccin contre le Covid-19 : un recul suffisant ?

Normalement, il faut plutôt une dizaine d'années pour créer un vaccin adapté. Pourtant, pour les spécialistes du secteur de la santé, le vaccin actuel est suffisamment fiable.

Notamment car les recherches sur le virus de base du coronavirus ne datent pas de quelques mois, mais plutôt de quelques années.

Pour Patrick Berche, médecin biologiste et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille, "il y a un recul scientifique assez important sur ce type de vaccins, c'est pour ça qu'il a été fabriqué rapidement et il a été aussi accéléré par l'urgence qu'il fallait d'avoir quelque chose pour lutter contre ce virus car il n'existe aucun traitement efficace actuellement".



"Il y a une réticence dans notre pays qui n'existe pas par exemple en Grande Bretagne, où 85% des gens veulent bien se faire vacciner."

Patrick Berche, médecin biologiste et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille