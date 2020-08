Les grandes nouveautés RCF de la saison 2020-2021

Un nouveau souffle pour les auditeurs

Pendant cette période exceptionnelle, toute l’équipe des producteurs et des journalistes de RCF ont profité de l'occasion pour penser et réfléchir cette rentrée de manière différente. "Qu’est-ce qu’on invente ? Quel va être ce souffle nouveau pour la radio chrétienne ?" explique Philippe Lansac, directeur éditorial-podcast RCF. Les médias ont un rôle majeur pour élaborer ce monde d’après dans ce contexte de crise sanitaire. Philippe Lansac précise "Qu’est-ce que nous pouvons inventer de nouveau en tant que radio chrétienne pour construire ce nouveau monde ?".



Les nouveaux axes

S'informer sur le monde et en proximité, réfléchir et agir, être accompagné au quotidien, se mobiliser sur l'enjeu écologique, nourrir son esprit et sa vie spirituelle sont les cinq grands axes de la rentrée. La nouvelle émission interactive Je pense donc j’agis animée par Melchior Gormand est une double invitation à la réflexion et à l'action. Parmi les nouveautés, on peut citer l'émission TOut DOux de Vincent Belotti, qui invite à se détendre en compagnie de personnalités. La Matinale animée par Antoine Bellier continue, un moment "très important et intime" affirme Philippe Lansac où les auditeurs veulent comprendre ce qui se passe dans le monde.

Plus de détails: https://rcf.fr/actualite/bonne-rentree-l-ecoute-de-rcf-0