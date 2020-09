Les indiens Kanamari d'Amazonie

Pian était le chef des indiens Kanamari. C’est un peuple indigène qui vit dans la forêt Amazonienne brésilienne. On estime la population de ce peuble à 3000 et 4000 individus. Aujourd’hui, les Kanamari font face à des difficultés territoriales comme protéger les territoires contre les invasions illégales, et rencontrent de vrais besoins éducatifs et sanitaires. De plus, ils doivent faire face aux discriminations et aux inégalités dont ils sont victimes.

Suite à l’assassinat de leur chef en juillet 2019, la communauté indienne a été affectée par sa mort car il était un leader respecté et engagé dans les combats des peuples amazoniens. Cet assassinat rappelle que cette partie du monde est devenue dangereuse pour ceux qui défendent les droits des peuples indigènes. Pour faire face à cette situation, le CIMI, partenaire du CCFD-Terre solidaire les aide à retrouver leurs droits en rendant visible les luttes indigènes et en sensibilisant l’opinion publique. En outre, le CIMI contribue à la mise en valeur des connaissances traditionnelles, à la revalorisation du patrimoine culturel et de leur mode de vie en harmonie avec la nature.