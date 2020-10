Les jeunes aiment la messe !

Comment donner une place aux jeunes dans les églises ? Et quelle place ? C’est ce questionnement qui est à l’origine du Camp Musique et Liturgie, qui est renouvelé cette année pour la 8e édition et dont le succès ne se dément pas. Claire-Elise Sterlin, déléguée diocésaine à la Musique liturgique nous présente le camp musique et liturgie !

