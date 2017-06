Les jeunes de Lyon et Toulouse plus touchÃ©s par la pubertÃ© prÃ©coce

Selon l'Agence Nationale de Santé Publique dans les régions de Lyon et Toulouse les cas de puberté précoce y sont 8 à 10 fois plus courants que sur le reste du territoire.

Une étude de l'Agence Nationale de Santé Publique publiée mercredi 31 mai 2017 dresse une carte de France de la puberté précoce en France: les régions de Lyon et Toulouse sont particulièrement touchées et les cas de puberté précoce y sont 8 à 10 fois plus courants que sur le reste du territoire.

Les perturbateurs endocriniens pas forcément en cause

Pas de quoi mettre obligatoirement en cause les perturbateurs endocriniens cependant. Pour Marc Nicolino, pédiatre endocrinologue au CHU de Lyon, ces produits chimiques qui modifient le fonctionnement hormonal ne sont pas forcément la cause principale de cette forte différence du nombre de cas.

En effet, Marc Nicolino explique que les services hospitaliers de Lyon et de Toulouse partagent plusieurs caractéristiques, par leur fonctionnement, leur taille, mais surtout par la manière « systématique » qu’ils ont de traiter les cas de puberté précoce. Il rappelle aussi que l'étude ne fait pas état d'une augmentation du nombre de cas au niveau national.

Les causes de la puberté précoce, qui touche 1200 individus, par an sont multiples et restent méconnues. Les symptômes de cette pathologie: des signes de la puberté qui apparaissent avant 8 ans chez les filles et avant 9 ans chez les garçons. La puberté précoce peut causer des problèmes d’ordre psychologique chez l’enfant, mais aussi des soucis de croissance.