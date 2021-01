Les lycéens qui traquent la pollution

Les élèves de ce lycée ont créé des "pollubike", des boîtiers en forme de nuages bleus, fixés à l’avant de certains vélos qui circulent dans Massy, en région parisienne.

Un ingénieux système qui permet de connaître le niveau de pollution dans l’air, car tout au long du trajet, les blocs mesurent les particules fines de l’endroit où ils se trouvent. Ces données sont ensuite envoyées en temps réel à un serveur, qui les transforme en cartes avec des points rouges ou verts selon les niveaux de pollution. On peut ensuite retrouver ces cartes sur les réseaux sociaux. Les boîtiers sont fiables et précis, ils ont d'ailleurs été testés sur plus de 2500 km. Fin 2018, le projet a fait parler de lui en dehors de l’enceinte du lycée, et le laboratoire Ericsson et la ville de Massy leur ont proposé de créer ensemble cette idée de pollubike.

Pour aller plus loin : http://ats2016vilge.wixsite.com/ateliersiencesvilge