Les oeuvres des Musées du Centre Val de Loire entrent dans les Ehpad

L'association Musées en Centre Val de Loire a crée le projet Musées et santé. 6 musées, 5 artistes et 19 structures sanitaires et médico-sociales de la région Centre Val-de-Loire ont travaillé ensemble à la réalisation de 5 expositions itinérantes.On en parle avec Valérie Maillochon, chargée de mission de Musées en Centre Val de Loire