Les parcours alpha pour redécouvrir la joie de la foi

Bertrand est évangélique, pasteur-major à l'Armée du Salut à Charleroi et Joël est catholique, du Brabant-Wallon. Ils sont les nouveaux coordinateurs belges francophones d'Alpha. Il s'agit d'une boite à outils pour les paroisses et églises. Née à Londres en Angleterre, l'association Alpha a pour mission de coordonner, animer, promouvoir, soutenir et développer tous les «Parcours Alpha» et tous les autres programmes apparents qui se tiennent en Belgique dans toutes les Eglises et structures chrétiennes. Plus élargie, elle vise à annoncer et répandre la Bonne Nouvelle de l'Évangile et à contribuer à une transformation de la société humaine vers plus de justice, de paix et de solidarité.

Les parcours sont variés et thématiques:

Parcours Alpha Classic

Parcours Alpha Jeunes

Parcours Alpha Campus

Parcours Alpha Prison

Parcours Alpha Pro

Parcours Duo

Plus d'infos: https://www.parcoursalpha.be/