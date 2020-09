Les photos de la mission du PHA Tonnerre au Liban

Il a rejoint le Liban le 14 août dernier, avec à son bord 700 militaires et plusieurs tonnes de fret pour aider au nettoyage et à la reconstruction du port de Beyrouth, totalement dévasté par une explosion survenue 10 jours plus tôt.

Le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre a regagné le port de Toulon ce matin, après plus de trois passées au Liban.

350 soldats de l’armée de terre sont toujours mobilisés

"Le trafic maritime reprend doucement. Des cargos et des portes containers ont pu s’accoster avec des vivres et des marchandises. Et quand on sait que le port de Beyrouth représente 80% de l’approvisionnement du Liban, ce n’est pas rien ", témoigne le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, dans Var Matin.

A noter que 350 soldats de l’armée de terre sont toujours mobilisés sur place.