Les régions et les départements ont un rôle à jouer dans l’éducation

Le rôle des collectivités locales dans le secteur de l’éducation est très souvent négligé, alors que les régions ont un rôle fondamental car elles financent notamment les bâtiments des lycées. Quant aux départements, ils s’occupent des bâtiments des collèges et se chargent également de prendre en charge les enfants confiés aux services sociaux.

"Les engagements éducatifs des départements et des régions sont très variables. Nous invitons les électeurs à se poser des questions avant de voter" ajoute Marc Vannesson, délégué général du think thank VersLeHaut.

De plus en plus d’établissements en construction réfléchissent à des aménagements innovants pour favoriser l'apprentissage des élèves. A Mantes-la-Jolie, un collège a été imaginé selon ce principe avec des équipements de pointe, des salles de séminaire et des espaces pour le travail collectif.