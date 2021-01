Les sauveteurs en mer : sur le pont 365 jours par an

Cette association à but non-lucratif et d'utilité publique a été reconnue Grande cause nationale en 2017.

L’hiver comme l’été, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, ces hommes et femmes, tous bénévoles, sont susceptibles de venir en aide aux pêcheurs, plaisanciers, et baigneurs en difficulté. Leur travail s’est accru depuis le déconfinement et jusqu’à la fin de la saison estivale, procédant à plusieurs interventions par jour.

En effet, la situation sanitaire mondiale a obligé les français à passer leurs vacances sur le territoire, et nombre d’entre eux ont choisi les côtes françaises. Les nouveaux consommateurs de la mer ont ainsi largement augmenté, pratiquant des activités comme le paddle, surf, ou la plongée, avec une vraie méconnaissance de la mer, mettant en danger leur vie.

