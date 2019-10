Les trophées de l'agroalimentaire 2019

13 éme édition des trophées de l'agroalimentaire proposée par l'AREA (Association Régionnale des Entreprises Alimentaires) de Normandie



Intervenants : Jocelyn FONTAINE Directeur-adjoint

Philippe GOETZMANN membre du Think Tank agroalimentaire des Echos, membre de la CCI Ile de France et administrateur de Ferme France

Lauréate Corinne DUMESNIL de la fromagerie DUMESNIL pour son fromage à la graine de fenugrec

second lauréat : David HURÉ pour pulsar 360- D Impulse