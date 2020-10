Lettre pour les banlieues

Le sujet de cette tribune se résume ainsi : que faire pour opérer un changement de confort de vie dans les banlieues ? Entre la crise sanitaire, celle du logement, de l’emploi, de l’école et crise identitaire, les populations des quartiers sont plus touchées que les autres. Le sort de ces quartiers préoccupe et cette tribune à destination du gouvernement, demande de plus gros financements pour améliorer le cadre de vie, l’éducation, une meilleure ouverture sur la culture et le monde pour ses habitants, que les 43 maires et présidents résument ainsi : "pour réussir la mixité sociale, il faut transformer les quartiers, les ouvrir".