Lina Lebard. Choisir, c'est renoncer.

Après une douce enfance sur l'île de Madagascar, Lina Lebard a rejoint Paris. Avec son époux David et une solide expérience dans la culture des entreprises familiales, une nouvelle aventure commence. Sensible à la Responsabilité Sociétale des Entreprises, elle conseille et accompagne les actionnaires dans de grandes opérations au travers de la filiale belge de Translink Corporate Finance. Vers 2015, elle décide de se faire baptiser. Choisir c'est renoncer. Un nouvel art de vivre chrétien. http://www.translinkcf.com/offices/europe/belgium/