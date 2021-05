Lutter contre le racisme en France

Agit contre les phénomènes de discriminations

"Le racisme est une idéologie qui considère qu’une race est supérieure à une autre" explique Steve Amorin, éducateur spécialisé et militant bénévole pour SOS Racisme. La libération de la parole lui a donné envie de s'engager dans le milieu associatif pour agir concrètement contre le racisme. Selon lui, ce phénomène peut se manifester par différentes formes comme des discriminations dans plusieurs secteurs (emploi, logement, etc) ou encore des préjugés. "La situation avance en France mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir" ajoute Steve Amorin qui souligne la montée significative de l’extrême droite en Europe. En France, il existe seulement une poignée d’associations agissant contre le racisme comme Amnesty International, la Ligue des droits de l’Homme ou encore la Licra.



SOS Racisme, une association historique

Cette association a été créée en 1984 dans un contexte de montée en puissance du Front National et de paupérisation des quartiers populaires. Leurs actions s’organisent autour de trois axes principaux : le droit, l’éducation et la culture. Le pôle juridique de SOS Racisme est dirigé par une avocate et accompagne des personnes victimes de discriminations raciales : "une permanence téléphonique a été mise en place, son objectif est d’accompagner les personnes dans les démarches administratives" précise le bénévole. Pour la partie éducation, l’association agit en menant des interventions en milieu scolaire pour parler de racisme à la jeunesse et déconstruire les préjugés.



Une influence du mouvement Black Lives Matter

Suite au décès de George Floyd, SOS Racisme a mené deux actions pour dénoncer les violences policières avec, une semaine après les faits, des militants qui ont mis un genou à terre devant l’ambassade des Etats-Unis. Puis un rassemblement de 10 000 personnes a eu lieu place de la République à Paris avec des personnalités publiques comme Camélia Jordana pour donner de la visibilité au mouvement. Pour Steve Amorin, ces mobilisations Black Lives Matter font écho à des problématiques que l’on vit en France à travers différentes affaires. Selon le militant, il est nécessaire de favoriser le vivre-ensemble, même si certains trouvent cette question utopique. "La situation est différente en Angleterre, il y a plus de sensibilisation sur la question du racisme" témoigne Sabrina, auditrice de RCF.