Lutter contre les discriminations dans le sport

Le partenariat lancé entre le Limoges CSP et la Ligue des droits de l’Homme débute en mars par une campagne de sensibilisation. Joueurs, staff et six ambassadeurs dont Olivier Dacourt, ancien international français de football ou encore Thierry Dusautoir, ancien capitaine de l’équipe de France de rugby seront mobilisés dans une opération qui pourrait être pérenne.

Des sensibilisations auront lieu dans les écoles, collèges et lycées et le 17 mars, un grand événement sera co-organisé à Limoges avec le Centre de Droit et d’économie du sport.