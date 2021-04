Luttes paysannes pour faire de la souveraineté alimentaire une réalité

Cette journée remonte historiquement à 1996 "lorsque des policiers ont ouvert le feu sur des centaines de familles du Mouvement des Sans Terre causant plusieurs morts et blessés" explique Floriane Louvet, chargée de mission Amérique Latine au CCFD-Terre Solidaire. C’est donc un symbole de la lutte pour les droits paysans.

Les actions de ce mouvement se regroupent en trois axes principaux :

- former les familles dont l’objectif est d’atteindre une production alimentaire écologique et durable

- inclure les femmes, les enfants ainsi que la communauté LGBTQI+ dans le milieu rural

- privilégier la coopération entre les villes et les campagnes pour lutter contre la pauvreté

Les ruraux sont très touchés par les politiques menées par le président brésilien Jaïr Bolsonaro. "Son gouvernement a choisi de mener une politique agricole centrée sur l’agrobusiness, et son discours incite et légitime la violence sur les territoires" ajoute Floriane Louvet.