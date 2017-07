Lyon : des enfants scolarisés toujours à la rue

Des enfants qui arrivent à l'école trempés les jours de pluie et le ventre vide tous les matins... Voilà ce qui alertent régulièrement professeurs et parents d'élèves de l'école Veyet (Lyon 7e). Cette année ils sont ainsi venus en aide à 16 familles. Des familles de réfugiés vivant à la rue et ayant au moins un enfant scolarisé.

Dans cette école, la mobilisation s'est rodée au fil des mois. Aujourd'hui sur les 16 familles identifiées, 15 sont logées à Lyon ou ailleurs par les services de l'Etat dans le cadre des demandes d'asiles. Seule la famille Lumaj, originaire d'Albanie et composée de deux parents, un garçon en CM1 et un deuxième enfant à naître sont toujours SDF.

Nous les avons rencontrés :

Le collectif des parents d'élèves de l'école Veyet suit le cas de cette famille tout l'été.

Si vous souhaitez les aider, vous pouvez adresser vos dons à FCPE, 17 rue du béguin 69007 Lyon.