Lyon lance la carte culture pour les enfants

Les pass culture, ce n'est pas réservé qu'aux seuls adultes. Les 4 600 élèves de CP de la ville de Lyon reçoivent cette semaine leur propre carte dans leur cartable. Elle offre un accès facilité aux musées et bibliothèques municipales à l'âge où les enfants apprennent à lire, écrire et compter. Les 16 bibliothèques lyonnaises et les 6 musées municipaux ouvrent leur portes aux enfants pour leur donner le goût de lire et l'accès à la culture.

La carte culture pour adulte rencontre toujours autant de succès depuis son lancement en 2015. Grâce à elle cette année, 6 000 lyonnais profitent de tarifs préférentiels dans de nombreux lieux culturels.



Un effet incitatif

L'inscription et les entrées aux musées étaient déjà gratuites pour les enfants. L'opération n'offre donc pas d'avantage tarifaire. Pour Loïc Graber, adjoint à la culture de la mairie de Lyon, il s'agit de les inciter à démarrer leur vie culturelle dès le plus jeune âge.