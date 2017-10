Lyon: les contrôles se multiplient sous le tunnel de Fourvière

A Lyon la police organise de plus en plus d'opérations de contrôles des poids-lourds qui empruntent le tunnel de Fourvière. Ce point sensible du réseau autoroutier lyonnais a connu le 28 septembre 2017 un accident spectaculaire qui a causé sa fermeture: un camion en infraction car il ne respectait pas les gabarits s'est encastré à l'intérieur du tunnel. En moyenne sur cet axe ce sont une dizaine d'infractions qui sont relevées à chaque contrôle de poids-lourd.

La police serre la vis

Depuis début 2017, ce sont 231 verbalisations qui ont été enregistrée pour des infractions à la réglementation, soit une hausse de 140% en un an. La police est donc obligée de serrer la vis avec des contrôles aléatoires et plus fréquents pour essayer d'endiguer le phénomène et de "resserer les mailles du filet". Le préfet délégué à la défense et à la sécurité, Etienne Stoskopf a assisté à une opération de contrôle.