Lyon : une semaine pour un appart' (pas cher)

Pour la 4ème année consécutive, la SACVL organise "la ruée vers l'appart'". Un rendez-vous devenu incontournable à Lyon pour les jeunes et primo-accédants à la recherche d'un appartement.

100 appartements à la location et 30 à l'achat. Voilà ce que propose la SACVL aux lyonnais et néo-lyonnais cette année encore. Une semaine à destination des jeunes actifs, étudiants et primo-accédants. pour les aider à trouver un logement. Comme chaque année depuis 4 ans, la file d'attente s'annonce longue devant l'agence éphémère qui s'installe cette année sur la darse de Confluence.

Bernard Bochard, président de la SACVL, le bailleur social de la ville de Lyon :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

DES OFFRES RARES

L'avantage pour les personnes à la recherche d'un apparement entre Rhône et Saône est avant tout financier. Lors de cette semaine, la société d’aménagement et de construction de la ville de Lyon (SACVL) n’exige ni caution, ni dépôt de garantie ni de frais d’agence, Et pour ceux qui cherche à acheter, Bernard Bochard garantie "des tarifs de vente inférieurs à 2.500 euros le m2".