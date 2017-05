Manifestations devant les supermarchÃ©s Leclerc de la rÃ©gion Auvergne-RhÃ´ne-Alpes

Un an après son adoption le dispositif "cœur de gamme" tarde à s'appliquer chez Leclerc et Intermarché. Les producteurs ont prévu de manifester demain devant les supermarchés.

Les éleveurs bovins de la FNSEA, le syndicat national des agriculteurs, montent au créneau contre Leclerc, mercredi 17 mai 2017 un peu partout en France des rassemblements sont prévus devant ces grandes surfaces. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3 supermarchés sont concernés dont celui de Beynost dans l'Ain, mais également à Clermont Ferrand, et dans l'Allier.



La viande française pas assez mise en avant dans les rayons

En cause, une charte signée fin 2016 entre éleveurs et grandes surfaces. Censée faciliter la mise en avant de la viande française, elle permet surtout aux éleveurs de vendre à un meilleur prix. Et selon le syndicat d'agriculteurs, Leclerc ne la respecterait pas.

Fréderic Blanchonnet, président de la section bovine FRSEA en Auvergne Rhône-Alpes.



Pour Michel Joux, président de la fédération régionale, au delà de la seule négociation, il faut maintenir la pression sur les supermarchés:



Propos recueillis par Marie Leynaud