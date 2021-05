Marcher vers l'inconnu, fr. Jack Mardesic

Suivant la grande tradition franciscaine, frère Jack part régulièrement en mission avec l'un ou l'autre autre frère dans les quartiers défavorisés, sac au dos, sans argent, sans programme, sans savoir où ils logeront pour la nuit. La Providence veille et organise alors les rencontres les plus improbables… Frère Jack nous raconte quelques-unes de ses incroyables aventures. C'est une invitation à changer de regard sur ceux qui sont apparemment loin de nous mais aussi sur l’Église et sa mission. C'est un réel encouragement à la rencontre, à la suite de saint François dont les textes et pensées parsèment le livre. De quoi vous motiver l'aventure pour cet été. Il a été accompagné dans l’écriture du livre par Claire Denoël pour ce livre paru aux éditions de l'Emmanuel.

De parents croates émigrés en Australie, Jack Mardesic est franciscain conventuel à Bruxelles, d'où il part en mission dans toute l’Europe. Diplômé en graphisme, il est percussioniste dans divers groupes, dont Feel God, et surtout pour le bon Dieu. Son film préféré est "Tu ne tueras point", de Mel Gibson. Son livre favori est "Sacred Fire" de Ronald Rolheiser.

Livre : https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/marcher-vers-linconnu/

Couvent franciscain de Bruxelles: https://lesfranciscains.com/