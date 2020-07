A Marie-Immaculée à Sées, la rentrée se prépare...

Guillaume Pottier, le chef d'établissement, constate que la crise à "modifier nos habitudes et nos pratiques, notamment sur la question du numérique". L'établissement va poursuivre plus en amont sa réflexion sur la digitalisation et "pour la rentrée prochaine des formations seront proposées pour se préparer en cas de nouvelle épidémie". A termes, des tablettes devraient être proposées à chaque élève.

Dans ce magazine avec les élèves du collège-lycée Marie-Immaculée, Solène nous propose de découvrir le parcours étonnant du roi Henry IV et Emma s'attarde sur une chnateuse qui l'a accompagnée tout au long du confinement: Pomme.