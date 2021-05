Marraine et vous, une association de Nantes

Marraine et vous, c'est le nom de l’association fondée en 2013 à Nantes par deux professionnelles d’une centre maternel. Le principe est simple : établir un parrainage entre des mamans qui sont seules avec leurs enfants et des familles, une trentaine ont déjà été mis en place à Nantes. "Leur ambition est de construire une relation de confiance et de compagnonnage sur le long terme" ajoute Véronique Durand du magazine La Vie.

Parmi l'ensemble des familles monoparentales, 82% sont des mères célibataires et un tiers vivent sous le seuil de pauvreté. Les confinements successifs ont nettement fragilisé ces femmes tant sur le plan économique que social. Elles ne pouvaient plus voir les travailleurs sociaux ni aller déposer leurs enfants à la crèche, réduisant considérablement les contacts humains.

"La chance des mamans solos accompagnées par Marraine et vous a été d’être soutenues par les bénévoles de l’association" souligne Véronique Durand.