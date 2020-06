A Marseille, un personnel de santé "écœuré" par le Ségur

Ils demandaient 6 milliards d’euros pour revaloriser les salaires des infirmiers, des aides-soignants et des personnels techniques et administratifs.

Le gouvernement a proposé, lundi, une enveloppe de 300 millions d’euros. Déception des syndicats. Et nouvelle mobilisation. Dans la rue à Marseille le personnel soignant est entre déception et désillusion.

Dans un cortège de 300 à 400 personnes sur le boulevard Baille à Marseille quelques rares personnels de santé croient encore qu'ils peuvent obtenir toujours plus de moyens. Pour Sylvie, assistante sociale à La Conception un meilleur salaire c'est oui mais avec aussi du matériel. "On a plus de matériel, on a plus de stylo" dit Sylvie qui redoute un manque d'envie des plus jeunes de se diriger vers une carrière professionnelle d'assistante sociale en milieu hospitalier. "ça les intéresse pas de venir à l'hôpital. elles vont dans le privé".

Et ce manque de motivation du personnel, pour Fabienne on le retrouve dans "des fermetures de lits tous les étés". Pour Stéphanie à La Timone, il y a urgence: "on est écoeurées et fatiguées". Le président de la République pourrait lui-même annoncer la semaine prochaine les principales mesures du Ségur de la Santé.