Maxime Coudou annule sa crèche monumentale à la Garde-Freinet

C'est un événement qui avait attiré 50 000 visiteurs l'année dernière à la chapelle Saint-Jean à la Garde-Freinet. La crèche monumentale de Maxime Coudou est annulée. Une décision que son créateur a décidé de prendre face à la recrudescence de l'épidémie. Mais à contrecoeur. Pour lui, le patrimoine et les valeurs que transmet sa crèche provençale sont vitales dans cette période difficile.

5 000 santons, 20 000 animaux et des bâtiments miniatures uniques. Telle est la collection que Maxime Coudou a réussi à constituer avec son association. Depuis 7 ans, il en expose une partie tous les ans à la chapelle Saint-Jean de la Garde-Freinet dans une crèche qui s'étale sur 150 mètres carrées.

Cet année ce ne sera pas le cas. Le santonnier est contraint d'annuler face à la recrudescence du covid-19. Pourtant, c'est à contrecoeur que ce passionné prend un telle décision.

"Montrer que l'on peut vivre ensemble"

" Ma plus grande tristesse cette année est de ne pas faire cette crèche. Parce que c'était le moment idéal pour montrer que, malgré notre diversité , celle que l'on voit dans la crèche, si on connaît notre histoire, notre tradition, on peut vivre ensemble". Vivre ensemble comme vivent les 5 000 personnages de cette crèche. Des santons de styles différents, de santonniers différents. Une diversité qui reflète la richesse de la provence selon le santonnier. Pour lui, la crèche provençale est l'image d'un société parfaite, articulée autour de la nativité. Une image qui permet de rêver le monde de demain.

" La crèche, si elle paraît simplement enfantine, elle permet de comprendre le monde dans lequel on vit et d'aimer l'autre, quelqu'il soit. Le santon est une image naïve, qui fait rêver, mais qui permet petit à petit de comprendre l'histoire et la culture qu'ils véhiculent."