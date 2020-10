Mettre en place et développer les monnaies locales en France

Un projet solidaire

Le succès des monnaies locales reposent en grande partie sur le travail des bénévoles, militants et du travail de l’équipe de la monnaie en circulation. Ce projet solidaire est une démarche humaine, qui s’inscrit dans une volonté de mieux consommer, d’aider les producteurs et commerçants locaux, et de favoriser le développement et la préservation de la culture régionale. "Pour son développement et son utilisation, la monnaie locale met en place un réseau solidaire, qui permet de mettre en lumière les acteurs locaux" explique Claire Merchi, consultante en stratégie commerciale à La Chouette, future monnaie locale à Dijon.



Se réapproprier notre économie

La monnaie locale est un outil très efficace pour favoriser l'économie locale, tout en étant au service de l’économie réelle, qui ne représente que 2 % des échanges monétaires, avec des valeurs fortes et un intérêt collectif. "Elle rend les territoires plus vivants et renforce l’économie, car ne peut être utilisée que sur un seul territoire, et il est impossible de spéculer dessus" développe Claire Merchi. Son utilisation est rigoureuse, et encadrée par la loi de 2014, et les euros échangés sont placés dans un fond de garantie dans une banque choisie pour ses valeurs éthiques, qui financent des projets sur l’écologie par exemple. Toutes les monnaies locales ont la même valeur et sont complémentaires de l’euro, elles sont très efficaces et simples d’utilisation pour les utilisateurs ou les commerçants (comptabilité, affichage des prix).



Mieux consommer

Son utilisation permet de nombreux avantages, notamment ceux relatifs à la consommation : "on favorise le circuit court, diminue le transport des marchandises sur grande distance, on achète des produits de proximité" explique Xebax Christy, président d’Euskal Moneta, association à l'originie de l'Eusko, monnaie locale du pays basque et monnaie locale la plus importante d’Europe, avec plus de 2 millions d’Euskos mis en circulation. La monnaie locale s’inscrit donc dans une démarche de transition écologique, tout en permettant aux utilisateurs de mieux consommer : les commerçants acceptant la monnaie locale devant préalablement répondre à une charte de critères, label de qualité.