Mise en place des Centres Covid-19

Les médecins et professionnels de santé libéraux s’organisent eux aussi pour soigner les patients suspectés de coronavirus. La stratégie de lutte contre la maladie évolue. Quelles sont les nouvelles procédures appliquées pour traiter au mieux les demandes et éviter les contaminations ? On en parle avec le docteur Pierre Bidaut, médecin généraliste à Gien et président de la communauté professionnelle territoriale de santé du Berry- Loiret (CPTS).