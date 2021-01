Mobilisation pour la culture : faire vivre le cinéma en 2020

Le cinéma, une expérience inédite

Le cinéma est une institution en France et fait partie intégrante de l’histoire culturelle du pays, "c’est une expérience personnelle mais qui nous concerne tous, et qui fascine" explique Marc Van Maele, directeur du cinéma associatif d’art et d’essai ABC à Toulouse. C’est une autre manière de vivre le film, en totale immersion, sans perturbateurs extérieurs, et qui permet le partage d’émotions entre les spectateurs. "Un cinéma de qualité avec des vraies propositions artistiques possède une véritable atmosphère, et est une expérience aussi collective", comme le souligne Marc Van Maele.



De réelles pertes économiques

Bien que des aides aient été mises en place, les pertes économiques du secteur culturel français sont certaines, notamment celui du 7ème art, avec par exemple une perte d’environ 60 % du chiffre d’affaires pour le cinéma ABC. Ces pertes s’accompagnent d’incompréhension du corps de métier comme l’exprime Ronan Frémondière, directeur et responsable de la programmation du cinéma Comoedia à Lyon : "les magasins et centres commerciaux étaient noirs de monde durant les fêtes tandis que nos cinémas restent fermés, malgré la mise en place d'un protocole sanitaire adapté". Le succès des plateformes de streaminget et VOD, accentué durant ces périodes d’isolement, peut également représenter une perte économique si le public continue par habitude de plébisciter ces pratiques après la réouverture des salles.



L’attente de la réouverture

Hormis l’aspect financier qui n’est pas neutre, il y a une réelle difficulté morale, entre espoir et fatalisme, avec l’envie pour les responsables d’ouvrir les salles au public. "Le cinéma est une notion de partage et de convivialité, il y a une sorte de modèle français, et culturellement on a un état de manque" explique Marc Van Maele, qui craint l’exercice du "stop and go", en d'autres termes, la réouverture puis fermeture de nouveau des salles, qui serait vraiment dommageable à l’activité. "On attend l’aval du gouvernement pour rouvrir de manière pérenne" expose Ronan Frémondière, et ce, en alliant qualité et sécurité. Toutefois, les professionnels restent optimistes : "les spectateurs reviendront dans les salles si on leur propose une programmation de qualité".