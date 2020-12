Mon animal de compagnie, Dieu et moi

De la Bible aux Évangiles, des vies de Saints à notre quotidien routinier, les animaux occupent une place tout à fait centrale dans nos vies.

Xavier Loppinet, dominicain et auteur de "Mon chien me conduira-t-il au Paradis ?", et Jacqueline Kelen, écrivaine et auteure du livre "Les compagnons de Sainteté" nous font découvrir ces liens entre les animaux, Dieu, et nous.



Les chiens de Dieu

Qu'il s'agisse des hindous, des soufis ou des mystiques chrétiens, les religions ont toujours eu une attention particulière pour les animaux et leur place dans la société.

Frère Xavier Loppinet nous rappelle que les dominicains se font appeler "les chiens du Seigneur, ceux qui vont chercher la brebis égarée".

Partant de cette expression pleine de symboles, il a souhaité dans son livre, approfondir le rapport étonnant qu'ont les humains avec leur chien.

Il a la conviction "que les personnes ne seraient pas les mêmes sans leur chien et qu'il se passe quelque chose de plus intime que ce qu'on ose en dire [...] où Dieu est présent".

Pour Xavier Loppinet le chien a toute sa place dans la Bible et " à des moments centraux et le fait que le Christ en parle c'est très troublant".

Il revient notamment sur l'image de Lazare et des "chiens qui lèchent ses plaies".

"Là où il y a un malheureux Dieu envoie un chien"

Alphonse de Lamartine





Des animaux qui nous rendent plus humains

Les animaux de compagnie offrent "à l'être humain, un amour, une fidélité totale, irréversible", quelle que soit la situation.

Pour Jacqueline Kelen cette relation particulière "est une merveilleuse approche de l'amour divin et de la miséricorde infinie de Dieu".

Elle ajoute également que l'animal "peut éveiller une notion de pitié, de compassion chez l'Homme" qui peut transformer nos coeurs et "éveiller en nous ce sentiment d'immense charité".

Comme le disait le curé d'Ars, "les animaux nous rendent plus humains".

Cette relation d'humilité si particulière que nous avons avec nos amis à poil et à plume fait ressortir nos qualités les plus enfouies et étend notre capacité à aimer.

Après votre chat ou votre chien êtes-vous prêts à aimer toutes "les petites bêtes de Dieu" comme Sainte Thérèse de Lisieux aimait les appeler ?