Mon carburant, c’est le non-marchand, Prof. Jacques Defourny

Pionnier et expert international du non-marchand, il suscite et développe des réponses aux besoins non satisfaits ni par l’état, ni par le marché. Fils de boulanger, le déclic a lieu entre amis le 30 avril 1975 à sainte Walburge sur les hauteurs de Liège. Le bien-être d’une société se mesure à la vigueur de sa vie associative. Le Professeur ponctue sa carrière académique par le haut, reproduisant à l’échelle de l’Europe puis du monde sa démarche déployée sur le tissu wallon. Recevra-t'il un jour un prix Nobel d'économie ?

Le Centre d'Economie Sociale (CES), 25 ans à penser l’économie autrement

Le Centre a été fondé au début des années 1990, développe une analyse globale de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social et cela dans une triple perspective :

- les recherches, qui s'appuient sur une longue expérience et bénéficient du solide ancrage du Centre sur le terrain visent à combiner une pertinence locale et une inscription dans les débats scientifiques internationaux, au niveau européen et au-delà (notamment dans le cadre de plusieurs réseaux scientifiques internationaux)

- les résultats de ces recherches nourrissent des activités d'enseignement à HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège et dans d'autres facultés

- l'expertise du Centre dans le domaine de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social lui permet également d'offrir divers services à la collectivité et aux décideurs publics.

http://www.ces.uliege.be/

Publications et communications de Jacques Defourny