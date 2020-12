Musée de Flandre : se cultiver en restant chez soi

Ce 15 décembre aurait dû être fêtée la réouverture des cinémas, salles de spectacles et musées, mais elle est reportée au 7 janvier, si la situation sanitaire le permet. Pour contrer cela, le musée des Flandre, proche de la Belgique, qui fêtait cette année ses 10 ans et a vu ses diverses manifestations festives être annulées, a eu une idée dynamique. Le musée propose des activités virtuelles aux visiteurs depuis le printemps dernier, via son site numérique et sa page Facebook. Il y est possible d’écouter les lectures méditatives qui sont proposées autour d’une des œuvres, des spectacles sous forme d’épisode à suspens réalisés in situ dans le musée fermé, et des histoires à voir en famille. Enfin, le musée a décliné une de ses activités phares, à savoir des ateliers créatifs pour les enfants, en tutos simples et ludiques.

