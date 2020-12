Musique classique: où sont les femmes ?

Sauriez-vous citer un nom de femme évoluant dans le petit monde de la musique classique ? Pas si simple !

Justement, Melchior Gormand et Stéphanie Gallet vous font découvrir deux femmes, mais avant cela deux artistes talentueuses qui dénotent.

Claire Gibault est cheffe d'orchestre, elle a été la première femme à diriger l'orchestre de la Scala et les musiciens de la Philarmonie de Berlin.

Claire Bodin, après avoir été claveciniste, se consacre dorénavant à la recherche sur les compositrices. Elle a notamment lancé une plateforme répertoriant toutes les oeuvres de compositrices : "Demandez à clara" en hommage à la grande pianiste Clara Schumann.



Les 250 ans de Beethoven

Dans la musique, les modèles, pour les femmes musiciennes, compositrices, cheffes d'orchestre sont souvent des hommes.

Claire Bodin a découvert à 40 ans seulement "qu'il n'existait, non pas une poignée de compositrices, mais des milliers de noms, des milliers d'oeuvres et que je n'en avais jouées".

Pour Claire Bodin, Beethoven est le symbole même "du génie au masculin". Il est important que les femmes musiciennes, actuelles et à venir, puissent, elles aussi, s'identifier à des modèles.

De son côté, Claire Gibault ne sépare pas sa lutte contre le sexisme d'autres formes de discrimination. Avec Paris Mozart Orchestra, elle créée actuellement une oeuvre "Beethoven l'Africain" sur des lettres de prison de Nelson Mandela.

Le génie musical de Beethoven permet de faire passer différents messages humanistes qui font avancer le monde de la musique classique.



La musique classique, un petit monde

Pour Claire Gibault, le monde de la musique classique est sexiste.

Elle prend pour arguments les deux rapports qui ont été commandés par le ministère de la Culture en 2006 et en 2009 et ont fait l'effet d'une "bombe".

Ces rapports "ont démontré qu'un milieu qui était par défaut réputé plutôt ouvert, plutôt progressiste, était en fait hyper réactionnaire et hyper sexiste" argumente Claire Gibault.

Pourtant elle souligne une vraie évolution, une vraie "prise de conscience" et précise qu'il "y a clairement des avancées". Selon elle, il y a "en ce moment un passage à l'acte qu'il faut continuer d'encourager et qu'il faut continuer de soutenir".

Le monde de la musique classique est majoritairement masculin, notamment aux postes de directions.

Dans ce petit mond il n'est pas facile de refuser un poste ou une représentation. "Les réseaux masculins sont extrêmement importants, et quand on dérange ce réseau peut-être qu'on s'expose à ne plus être invitée donc ça crée des peurs" note Claire Bodin.