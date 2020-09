Même si les pistes cyclables ne sont pas légions, elles sont de plus en plus nombreuses à Nice. Des aménagements qui poussent à utiliser le vélo pour se rendre au boulot.

Qui dit plus de cycliste, dit plus de ventes de vélo. A Nice, les clients sont nombreux à se lancer et les vendeurs de vélo sont débordés. Un changement d'habitudes lié en partie à la crise du covid, certains niçois voulant à tout prix éviter les transports en commun aux heures de pointe. Les pistes cyclables sont aussi, plus nombreuses en ville. Analyse du phénomène à la boutique "Bouticycle" avec Fabrice et Simon, co-gérants du magasin.