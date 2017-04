A Nice, plusieurs ONG s'allient pour aider les migrants entre l'Italie et la France

Réunis à Nice durant 2 jours Amnesty, La Cimade, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières et le Secours Catholique s’engagent à accroître leur coopération dans la région transfrontalière franco-italienne. L’idée est de soutenir dans la durée les solidarités locales à l’égard des migrants et protéger et défendre les droits des personnes réfugiées. La. Épuisées par un parcours migratoire violent, les personnes exilées qui cherchent à poursuivre leur route sont bloquées à cette frontière franco-italienne où la situation ne cesse de se détériorer.

[ECOUTER] Un reportage de Denis Jaubert de RCF Côte d’Azur.



Le tribunal italien d'Imperia a relaxé aujourd'hui un Français de 28 ans arrêté l'été dernier à Vintimille pour avoir tenté de conduire bénévolement une famille soudanaise en France. Le parquet avait requis 3 ans de prison ferme et 50.000 euros d'amende.