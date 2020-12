Noël & vous : vos messages de fraternité

Le contexte d’isolement social

Beaucoup de personnes, notamment les personnes âgées, sont isolées, et parfois sans famille au moment des fêtes. En effet, en France, plus d'un million de personnes sont en situation d’isolement et 300 000 en situation de "mort sociale". La période actuelle est également assez néfaste pour les liens sociaux, le premier confinement ayant fait passer la question sociale au second plan, et 650 000 personnes âgées n’ayant ainsi eu aucun confident durant cet isolement. Agir pour accompagner toutes ces personnes est un engagement du quotidien, à la fois individuel et collectif. Chacun peut agir à sa hauteur, notamment en gardant ou en prenant contact avec des personnes isolées.



Aider ces personnes

Prendre soin de ses proches mais aussi des autres a une importance toute particulière pendant les fêtes de fin d’années car elles sont le théâtre de rassemblements, provoquant un sentiment de solitude encore plus important pour les personnes isolées. "Nous sommes des êtres fabriqués pour avoir des interactions avec les autres, et effectivement cette période de l’année est encore plus importante dans ce sens" explique Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres. Des bénévoles de cette association s’investissent sur le terrain pour offrir un Noël convivial à tous, et des actions sont mises en place pour remédier à ce problème, comme le numéro vert Solitud’écoute, ouvert tous les jours, et joignable au 0 800 47 47 88.



Alerter l’opinion publique sur le sujet pour éradiquer l’isolement social

La crise sanitaire a eu un lourd impact sur les personnes en situation d’isolement, et a compliqué les rassemblements avec notamment la mise en place des gestes barrières et des limitations de personnes dans un même espace. Toutefois, cette crise a permis à nombre de citoyens de réfléchir au sens de leur existence et à s’engager, avec un important pic d’appels de personnes souhaitant devenir bénévoles pour aider les autres. Sensibiliser l’opinion publique reste cependant essentiel car la question de l’isolement social, ne peut se résoudre qu’à travers une grande mobilisation citoyenne collective. "Nous avons un devoir qui est celui d’alerter le grand public pour que chacun soit conscient de la situation et puisse agir également" explique Yann Lasnier, qui poursuit "dans la résolution du problème il faut oser aller vers les autres, aller vers les plus fragiles".