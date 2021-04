Œcuménisme : dialoguer et agir ensemble

Qu’est-ce que l’œcuménisme ?

"L’œcuménisme, c’est laisser place à l’autre et avancer ensemble dans sa propre Église tout en respectant les autres" exprime Christine Bois, présidente de l’association de gestion du Centre œcuménique Saint-Marc à Grenoble. Ce centre est un lieu de culte et de débats inauguré dans les années 1965 à l’occasion des Jeux Olympiques de Grenoble. "Le centre œcuménique d’Orléans était à l’origine destiné aux étudiants de l'université" indique Annie-Claude Roche, présidente du Centre œcuménique d’Orléans. Au fil du temps, ce centre orléanais s’est développé pour accueillir les chrétiens des différentes Églises. Patrick, auditeur de RCF ajoute que "l’œcuménisme nous confronte à nos différences et nous maintient en éveil spirituel fraternel".



Un impact de la crise sanitaire important

"Il est très intéressant de savoir comment les témoignages peuvent se croiser" explique Annie-Christine, une auditrice de RCF faisant partie d’un groupe œcuménique avec une variété religieuse importante. Parallèlement, la crise sanitaire a nettement impacté l’activité des centres œcuméniques. "Beaucoup de conférences ont été annulées ou mises en place en visioconférence alors que ce sont normamlement de vrais moments de rassemblement" affirme Annie-Claude Roche. Christine Bois souligne quant à elle la difficulté à gérer la fermeture du centre Saint-Marc à Grenoble, à la fois pour le culte mais également pour les débats. Par aillers, les conférences de Carême rassemblant catholiques, protestants et évangéliques n’ont pas pu avoir lieu.



Les jeunes et l’œcuménisme

"Je déplore que l'œcuménisme n'intéresse plus trop les jeunes" témoigne Chantal, auditrice fidèle de l'émission. Annie-Claude Roche explique que cette classe d'âge se rend très peu au centre œcuménique d’Orléans. Redonner envie aux étudiants de s’investir pour l'œcuménisme est une de leurs préoccupations principales, d'autant plus que le centre se situe à proximité de l’université d’Orléans. La présidente attend avec impatience l'assouplissement des restrictions sanitaires pour relancer des groupes œcuméniques de jeunes "mais cela doit venir d’eux mêmes" déclare-t-elle. De son côté, Christine Bois souligne que "de belles initiatives sont mises en place par les jeunes comme des soirées de louanges pour chanter et partager des témoignages".