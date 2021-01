Opération Bébés du Coeur dans le Loiret

Opération bébés du coeur



Les bénévoles du Lion's Club associés aux Restos du Coeur font appel à votre générosité pour les bébés du Loiret.



Des bénévoles du Lions Club sont présents dans 16 grandes surfaces du Loiret pour collecter des dons matériels tels que des couches, du lait maternisé, des petits pots et autre matériels d'hygiène.



Une collecte aura lieu cet après-midi et demain ainsi que le week-end prochain.



Sophie Spilliaert, qui était l'invitée de 3 Questions à, nous en dit plus :