Parcs naturels : la nature protégée et préservée

Parcs naturels nationaux et régionaux

"Nous représentons la diversité de la ruralité française" souligne Eric Brua, directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France qui regroupe 56 parcs dans tout l'Hexagone dont deux en Outre-mer. L’objectif de cet organisme est de trouver des solutions visant à protéger le patrimoine paysager d’autant plus que 4,5 millions de personnes habitent dans des parcs régionaux.

"Le parc national a un niveau de protection de la nature et de développement de la biodiversité important" indique Didier Réault, président du conseil d’administration du Parc national des Calanques. Avec plus de 8 000 hectares terrestres et 45 000 hectares marins, ce parc s’étend sur les villes de Marseille mais aussi Cassis et La Ciotat.



Limiter les comportements urbains

Le fonctionnement de chaque parc naturel est régi par une charte réévaluée régulièrement pour s’adapter à l’évolution des territoires. Aujourd'hui, un des défis du Parc national des Calanques est de gérer la surfréquentation surtout pendant la période estivale. Plusieurs comportements urbains nuisent à la protection de l’environnement comme les nuisances sonores ou l’utilisation de jet skis. "Des gardes-moniteurs font respecter le règlement sur place et peuvent mettre des contraventions" explique Didier Réault. Des éco-gardes sont également embauchés pour informer et sensibiliser le public au respect de la biodiversité.

Eric Brua indique quant à lui qu’une collaboration étroite est menée entre la Fédération des parcs régionaux et les collectivités locales pour établir des mesures de préservation de la nature.



Sensibiliser le grand public

"Je n’ai jamais laissé un déchet lors de mes passages dans la forêt de Brocéliande. Avec un groupe d’amis nous avons fait des pancartes de sensibilisation" témoigne Joëlle, auditrice fidèle de RCF. Le but d’initiatives locales comme celle-ci est d’éveiller les consciences pour adopter des comportements respectueux de l’environnement. Pour Eric Brua, il faut d’abord agir sur l’éducation, notamment chez les jeunes, avant d’imaginer des campagnes de communication. Des partenariats avec l’Education nationale ont été établis par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France pour accentuer la sensibilisation à l’écologie dans les programmes scolaires.