Paris: une messe pour les victimes de l'attentat des Champs-ElysÃ©es

Dimanche 23 avril 2017, une messe a été dite à Notre-Dame-de-Paris en mémoire des victimes de l'attentat sur les Champs-Elysées quelques jours plus tôt.

Dimanche soir, c'est à la cathédrale Notre-Dame de Paris que les croyants se sont rassemblés pour une messe en mémoire des victimes de l'attentat sur les Champs Elysées. L'attaque a fait deux morts, dont un policier Xavier Jugelé 37 ans, et trois blessés.

#Communiqué La messe de dimanche soir, à 18h30, à @notredameparis sera célébrée à l'intention des victimes et pour la paix dans notre pays. pic.twitter.com/trooZc1Yqy — Cardinal Vingt-Trois (@avingttrois) 21 avril 2017

"Notre communauté doit réfléchir à notre attitude"

Face aux attaques, face au risque de repli sur soi, Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de la cathédrale, a rappelé l'importance de la solidarité de tous. "Dans les circonstances que traversent le pays, les élections et cette succession d'attentats, notre communauté nationale doit réfléchir à son attitude". Plutôt que de céder à la peur et l'individualisme, Mgr Jachiet souhait voir naître une réflexion de tous. "La communauté nationale saura-t-elle réagir? (...) Parviendra-t-elle à puiser un sursaut de citoyenneté et d'humanité?"

"C'est l'occasion d'une conscience nouvelle, rappelle Mgr Jachiet, conscience que notre communauté a une mission au service de la liberté de tous, de l'égale dignité de chacun et de la fraternité entre les hommes."



L'hommage de la République

Mardi 25 avril 2017, c'est la République qui rendra hommage au policier Xavier Jugelé. Une cérémonie à la préfecture de police de Paris, présidée par François Hollande.